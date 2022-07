Dl semplificazioni: Trancassini (Fdi), 'su sisma preoccupante razzismo'

08 luglio 2022 a

a

a

Roma, 8 lug. (Adnkronos) - "Nella Commissione congiunta Bilancio e Finanze, i presidenti di commissione Marattin e Melilli hanno escluso in blocco dal decreto Semplificazioni gli emendamenti che si occupavano delle agevolazioni per le comunità colpite dal sisma, dichiarandoli inammissibili. Prosegue in questo modo un preoccupante razzismo nei confronti di territori la cui unica colpa è quella di provare a rialzarsi dopo aver subito una calamità naturale, in un contesto economico non facile come quello attuale". Lo dichiara Paolo Trancassini, deputato e capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione Bilancio.

"Questa discriminazione è già avvenuta con gli emendamenti presentati ai decreti Pnrr e Aiuti. L'inammissibilità di oggi è stata sancita nonostante gli emendamenti provenissero da diversi partiti politici e siano stati caldeggiati anche dallo stesso commissario al Sisma. Ci siamo sentiti dire che non si può parlare di semplificazione o di aiuti per i singoli territori: peccato che nel precedente decreto abbiamo trovato aiuti ai consulenti del ministro Franceschini o una tantum rispetto ad alcuni settori dei dipendenti pubblici. Fratelli d'Italia esprime forte preoccupazione per una discriminazione verso delle popolazioni che cercano di ripartire", conclude il deputato di Fdi.