Caso Montante: sconto di pena per ex presidente industriali siciliani, otto anni in appello (2)

Caltanissetta, 8 lug. (Adnkronos) - Queste le pene per gli altri imputati: assolto per due capi di imputazione e prescritto per un altro capo di imputazione il generale Gianfranco Ardizzone, ex comandante provinciale della guardia di finanza di Caltanissetta condannato in primo grado a 3 anni, condanna a 3 anni e 6 mesi al sostituto commissario Marco De Angelis (4 anni in primo grado), 5 anni al capo della security di Confindustria Diego Di Simone (condannato a 6 anni in primo grado), assolto il questore Andrea Grassi (1 anno e 4 mesi in primo grado). Sono accusati, a vario titolo, di associazione a delinquere finalizzata alla corruzione, favoreggiamento, rivelazione di segreto d'ufficio e accesso abusivo al sistema informatico.