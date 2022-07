08 luglio 2022 a

a

a

Roma, 8 lug. (Adnkronos) - "Quando si è trattato dell'Ucraina, cercavano dei motivi per non accettarla nella Nato. Hanno però accettato Svezia e Finlandia, ed è una decisione giusta. Per quanto riguarda l'Ucraina è una decisione storicamente errata". Lo ha affermato il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky, nel corso di un'intervista rilasciata all'emittente Cnn.