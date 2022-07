L.elettorale: Malpezzi-Serracchiani, 'cambiare pessimo sistema con tutti partiti'**

08 luglio 2022 a

Roma, 8 lug. (Adnkronos) - “Per noi è importante cambiare una pessima legge elettorale e crediamo che per riformarla sia indispensabile il coinvolgimento di tutte le forze politiche in Parlamento. Riteniamo che sulle regole del gioco serva un'ampia discussione, con l'obiettivo di dare al Paese una legge migliore”. Lo dicono in una nota congiunta le capigruppo del Pd di Senato e Camera, Simona Malpezzi e Debora Serracchiani.