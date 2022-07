08 luglio 2022 a

Roma, 8 lug. (Adnkronos) - Si voterà ad aprile come previsto da Enrico Letta? "Non mi permetto di fare previsioni, non sono il Presidente della Repubblica né ho la palla di vetro, lavorerò per assicurare i diritti dei cittadini". Così il leader del M5S Giuseppe Conte, intervenendo a Digithon 2020 a Bisceglie.