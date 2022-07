Ucraina: Gb, 'Russia adotterà 'misure economiche speciali' a sostegno guerra'

07 luglio 2022 a

Roma, 7 lug. (Adnkronos) - Il 5 luglio 2022 una legge proposta dal governo russo sulle "misure economiche speciali" è stata approvata in prima lettura dalla Duma. È probabile che la legge venga adottata e che conferirà alle autorità poteri speciali sui rapporti di lavoro, la riattivazione delle strutture di mobilitazione e per liberare beni dalle riserve statali". Lo scrive su Twitter l'intelligence britannica, aggiungendo che questa legge "è probabilmente un tentativo del Cremlino di mettere in atto misure economiche a sostegno dell''operazione militare speciale' senza una dichiarazione formale di mobilitazione statale, oltre a consentire alla Russia di evitare di riconoscere di essere impegnata in una guerra o di non riuscire a sconfiggere l'esercito ucraino che era in inferiorità numerica e senza armi".