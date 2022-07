07 luglio 2022 a

Roma, 7 lug. (Adnkronos) - "A Mariupol la mortalità per cause naturali è quadruplicata rispetto al periodo prebellico, in città muoiono in media 25 persone ogni giorno". Lo ha affermato su Telegram il consigliere del sindaco Petro Andryushchenko, precisando che "circa 1.800 persone sono morte tra maggio e giugno".