Trasporti: Tajani a convegno Fiap, 'servono misure eccezionali'

Roma, 7 lug. (Adnkronos) - “In un momento in cui il prezzo del carburante ha raggiunto picchi insostenibili è fondamentale adottare misure eccezionali. Per questo Forza Italia ha già presentato il 14 marzo scorso un'interrogazione per chiedere un'aliquota massima Iva a livello europeo e per pretendere lo sgravio sul carico fiscale sui carburanti. Ma questo non basta. Dobbiamo continuare a batterci anche contro l'ambientalismo ideologico. È un errore, ad esempio, vietare l'uso dei motori termici a partire dal 2035. Servono soluzioni complementari ai motori elettrici, penso ai carburanti sintetici e non inquinanti". Così Antonio Tajani, coordinatore di Forza Italia, intervenendo al convegno Fiap.

"Il vostro -ha aggiunto l'esponente azzurro- è un settore strategico per la competitività del sistema del Paese. Lo avete dimostrato nel periodo della pandemia, mantenendo intatta la fornitura di beni essenziali come farmaci e cibo. Per questo gli italiani vi sono ancora riconoscenti".