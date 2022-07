Sport: Vezzali, 'sul lavoro sportivo avviato l'iter per una riforma epocale'

07 luglio 2022 a

Roma, 7 lug. - (Adnkronos) - "Sono molto soddisfatta, è iniziato l'iter che porterà all'approvazione di una riforma epocale per il mondo dello sport, che era attesa da moltissimo tempo. Adesso daremo dignità a migliaia di operatori che non avevano alcuna forma adeguata di tutela giuridica". Così in una nota la sottosegretaria allo sport Valentina Vezzali in merito all'approvazione in Consiglio dei ministri della riforma del lavoro sportivo. "Ringrazio il presidente Draghi e il Consiglio dei Ministri per aver approvato tempestivamente un provvedimento così importante. Avviamo subito il confronto con le regioni e il lavoro nelle commissioni parlamentari per condividere il testo sul quale abbiamo già dialogato ampiamente nella fase preparatoria", aggiunge Vezzali.