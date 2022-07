Riforme: Scalfarotto, 'se ho potuto sposare Federico lo devo a Renzi'

07 luglio 2022 a

Roma, 7 lug. (Adnkronos) - "In questo Paese fare riforme che servono costa, ma tra il bene del Paese e perdere consenso abbiamo sempre scelto la prima ipotesi. Se porto una fede al dito e sono sposato con Federico lo devo a Matteo Renzi che ha cambiato la mia vita e quella di tanti, certo non alla sinistra classica. La politica lo cambia concretamente in meglio la vita delle persone o non serve". Così il Sottosegretario all'interno Ivan Scalfarotto a SkyStart su Skytg24.