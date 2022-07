Marmolada: attesi in giornata Casellati e Zaia

07 luglio 2022 a

Canazei, 7 lug. (Adnkronos) - Mentre proseguono le ricerche dei dispersi sulla Marmolada, è atteso nel pomeriggio l'arrivo a Canazei, in Trentino, della presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati. In mattinata, invece, il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, arriverà nella caserma dei vigili del fuoco dove è stata allestita la centrale operativa di coordinamento delle operazioni di soccorso e ricerca dopo la valanga di domenica 3 luglio. Pesante il bilancio per il Veneto: tre morti accertati e cinque dispersi.