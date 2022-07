Giochi Mediterraneo: la bandiera arriva in Italia, nel 2026 toccherà a Taranto

07 luglio 2022 a

Roma, 7 lug. - (Adnkronos) - Inizia l'avventura di Taranto 2026. La bandiera dei Giochi del Mediterraneo è sbarcata nel pomeriggio a Fiumicino, sventolata da Rinaldo Melucci, sindaco della città pugliese che ospiterà la manifestazione tra 4 anni, ricevendo il testimone da Orano 2022. A ricevere il vessillo azzurro con i tre cerchi, sbarcato assieme alla squadra italiana rientrata dall'Algeria e guidata dal Segretario Generale del Coni, Carlo Moranti e dal Capo Missione Giampiero Pastore, c'erano il presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Giovanni Malagò; il sottosegretario per gli Affari Esteri e la cooperazione internazionale, Manlio Di Stefano e la Vice President External Relations e Sustainability di Aeroporti di Roma, Veronica Pamio.

“La bandiera dei Giochi del Mediterraneo non è solo simbolica – ha sottolineato Malagò in conferenza stampa presso il Terminal 5 di Fiumicino -. Da questo momento ci siamo noi, con tutti gli oneri e tutti gli onori della candidatura. Se guardate l'albo d'oro della manifestazione, credo non manchi nessuno dei campioni dello sport italiano. Penso per esempio a Pietro Mennea, ad Alessia Filippi, a Federica Pellegrini: questo è il migliore augurio che io possa fare all'Italia e a Taranto per la prossima edizione".

“E' un bel momento per lo sport italiano e io voglio fare i complimenti agli atleti. È un piacere per noi come Farnesina sostenere il movimento sportivo e i Giochi del Mediterraneo. Comunque lo si guardi, lo sport è un fattore di vantaggio per il Paese. È benessere, Pil, soft power, diplomazia: grazie allo sport si riesce a parlare tutte le lingue del mondo”, ha detto il Sottosegretario Di Stefano.

“Siamo davvero fieri di poterci mettere a disposizione dello sport italiano, del Coni e più in generale dei valori dello sport. Vogliamo fare sistema, vogliamo fare la nostra parte per la promozione dell'eccellenza dell'Italia all'estero", ha dichiarato Veronica Pamio.

A portare la bandiera in Italia, il sindaco Melucci: “I Giochi del Mediterraneo cambieranno il destino di un'intera comunità, ne siamo convinti. Taranto non è più la città dell'Ilva, ma una città che ha voltato pagina e vuole dimostrarlo anche attraverso lo sport. Questa manifestazione non è soltanto un fatto di sport - ha proseguito il primo cittadino della città pugliese - Nel 2019 nacque l'ipotesi di candidatura, poi un giorno mi chiamò Giovanni Malagò e mi disse: 'Vogliamo prenderci la città sulle spalle, vogliamo fare qualcosa per Taranto'. Ringrazio lui, Carlo Mornati e tutta la struttura del CONI, hanno allestito un'eccellenza dimostrando che quando facciamo sistema siamo bravi. Il Coni ha dei manager eccellenti, capaci di far girare alla grande il sistema sportivo".

Di ritorno dall'Algeria anche il Presidente del Comitato Internazionale Davide Tizzano. “"Stiamo lavorando da più di tre anni al progetto Taranto 2026. Abbiamo le idee chiare su cosa vogliamo fare e ringrazio le istituzioni pugliesi perché sono entrate pienamente nella mission dei Giochi. Non è solo sport, stiamo acquisendo anche una centralità geopolitica: l'Italia è un punto di riferimento importante per tutti i 25 paesi, è una occasione per ribadire la nostra affidabilità e coerenza”.

Tizzano ha quindi premiato Malagò per la vittoria da parte dell'Italia Team - oggi in conferenza rappresentato dagli atleti pugliesi Maristella Smiraglia (taekwondo), dall'oro del nuoto Simone Stefanì e dall'argento del calcio Gabriele Guarino - del medagliere di Orano 2022.

"Se vinci il medagliere per la quinta volta consecutiva può sembrare un successo scontato, ma non è così. Al contrario, è sempre più complicato riuscire a vincere, anche perché il calendario internazionale è fitto. E se poi non avessimo vinto, qualcuno lo avrebbe sottolineato - ha detto Malagò – Questa manifestazione è un'eccellenza dello sport. Rispetto ad altre competizioni, olimpiche, mondiali e continentali, i Giochi del Mediterraneo possono essere considerati di un livello tecnico più basso ma rappresentano una vetrina, una opportunità più unica che rara. Non a caso ben 24 dei 26 paesi partecipanti hanno conquistato almeno una medaglia. E vorrei ricordare che ci sono Francia, Spagna, Grecia, paesi balcanici e anche Turchia, per cui questa competizione è il massimo obiettivo".