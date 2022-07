F1: Leclerc, 'difficile digerire delusione per ultime gare ma credo ancora nel mondiale'

07 luglio 2022 a

Spielberg, 7 lug. - (Adnkronos) - "E' stato difficile per me digerire la somma delle delusioni delle ultime cinque gare. I problemi di affidabilità e tutto quello che mi è capitato negli ultimi Gp non mi hanno permesso di andare a podio. Non è facile, ma sono motivato come prima, questo non cambia". Così il pilota della Ferrari Charles Leclerc alla vigilia del fine settimana del Gp d'Austria. "Il mio approccio a questo weekend è quello di estrema fiducia: possiamo disputare un gran fine settimana, e guardando al lungo periodo, credo al Mondiale come prima. Io sento il supporto del team, non è svanito nelle ultime gare. All'interno della squadra stiamo lavorando per migliorare il più possibile in pista e a livello operativo“, aggiunge il 24enne monegasco.