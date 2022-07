Dl Aiuti: Conte, 'alla Camera voteremo solo fiducia, al Senato vedremo...'

07 luglio 2022 a

Roma, 7 lug. (Adnkronos) - Sul dl Aiuti "adesso c'è una votazione separata per la fiducia e votiamo la fiducia al governo. Noi vogliamo collaborare con il governo e ieri abbiamo portato un documento con le priorità dei cittadini, delle famiglie e delle imprese. Quindi c'è la disponibilità, la volontà ma anche l'urgenza che si facciano quelle cose che sono importanti. Per quanto riguarda poi invece il voto finale del testo alla Camera noi lo abbiamo detto: sono misure che abbiamo invocato a gran voce, e alcune le abbiamo direttamente suggerite, ma francamente non abbiamo compreso l'ostinazione di inserire una norma del tutto eccentrica e che non c'entra nulla con questa materia dei sostegni e che riguarda una prospettiva di un inceneritore che è assolutamente obsoleta, ragion per cui abbiamo adottato una linea che non può essere quella di condividere il contenuto". Cosi il leader del M5S Giuseppe Conte, lasciando il convegno 'Verso un'Italia Ecodigital'. A chi gli domanda cosa farà il Movimento al Senato, dove non è previsto voto disgiunto, "quando arriverà il testo saprete...", taglia corto l'ex premier.