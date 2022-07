Cornut (Menarini): 'Con il fair play si promuove il buon esempio'

07 luglio 2022 a

Firenze, 7 lug. (Adnkronos Salute) - "Io sono felicissimo di accogliere così tanti campioni dello sport a Firenze come già negli anni scorsi. Effettivamente il fair play, l'etica e un comportamento di rispetto è fondamentale per chi vuole riuscire e se i grandi campioni e le grandi campionesse ci possono dare una mano a promuovere il buon esempio, è una gran bella cosa". Lo ha detto Eric Cornut, presidente del Gruppo Menarini, in occasione della cena di gala a Firenze in onore della XXVI edizione del Premio Internazionale Fair Play Menarini.

"Bisogna stare attenti a non voler fare sempre le cose un po' facili, bisogna aprirsi a questo mondo ed avere il coinvolgimento di questi grandi campioni che sono stati grandi esempi con la loro carriera: è molto importante per noi ed è un'ispirazione per i giovani", ha aggiunto Cornut.

"Come imprenditori si è un po' come in una corsa ad ostacoli, ogni giorno c'è qualcosa, e se c'è qualcosa, e si ha l'allenamento per andare avanti, possiamo cadere a terra, ci rialziamo e si va avanti, come nella corsa ad ostacoli - ha osservato Cornut - Per gli atleti l'obiettivo è raggiungere i propri traguardi e vincere, per noi è servire il paziente. Non bisogna mai lasciarsi abbattere dalle difficolta', avere fiducia nelle proprie capacità ed insieme si riesce a fare tutto".