Calcio: Chelsea, in arrivo Sterling dal Manchester City

Londra, 7 lug. - (Adnkronos) - Raheem Sterling è a un passo dal Chelsea. Secondo quanto riportato da Sky Sports, l'attaccante si sarebbe accordato con il club londinese e il suo trasferimento dal Manchester City sarebbe imminente. Del resto, il giocatore inglese, in scadenza col City il 30 giugno 2023, è in cima agli obiettivi di Thomas Tuchel dopo la partenza di Romelu Lukaku: l'allenatore del Chelsea avrebbe parlato con Sterling, convincendolo ad abbracciare il nuovo progetto. Anche Pep Guardiola è sempre stato chiaro: "Non trattengo giocatori infelici", ha detto in passato. L'attaccante della nazionale inglese si trasferirebbe al Chelsea in cambio di 45 milioni di sterline (oltre 52 milioni di euro).