Roma, 7 lug (Adnkronos) - "Non esistino i grandi centri, è solo un gioco estivo di giornali. Noi diciamo di no. Fatevelo per conto vostro". Lo ha detto Carlo Calenda presentando il Comitato di garanzia dei liberali democratici repubblicani europei.