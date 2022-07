Aborto: Baldassarre (Lega),'sinistra prepotente, aiutiamo donne a scegliere vita'

07 luglio 2022 a

Roma, 7 lug. (Adnkronos) - “Si è consumato l'ennesimo tentativo di ingerenza del Parlamento europeo nei confronti degli Stati Uniti e degli Stati membri, con la seconda risoluzione nel giro di un mese approvata oggi in Plenaria sull'aborto. 324 i deputati che si sono resi complici, a fronte di 155 che hanno votato in modo contrario e 38 astenuti. La competenza sull'aborto è e rimane in capo alla sovranità dei singoli paesi. Da Roma a Bruxelles, la sinistra continua a strumentalizzare la crisi per imporre la propria agenda ideologica". Lo afferma Simona Baldassarre, eurodeputato e responsabile del dipartimento Famiglia della Lega.

"Dopo la lettera promossa da alcuni deputati di Renew alla presidente Metsola per interdire l'accesso al Parlamento europeo alle organizzazioni pro-life, ecco l'ennesimo atto di prepotenza da parte di una sinistra che va avanti con i paraocchi. Lavoriamo piuttosto -conclude Baldassarre- a tutela delle donne, affinché di fronte al bivio dell'aborto possano scegliere per la vita”.