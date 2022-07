Vicesindaco Scavuzzo, 'nuova sede Syngenta conferma ruolo strategico Milano'

06 luglio 2022 a

a

a

Milano, 6 lug. (Adnkronos) - "Sono molto contenta di confermare il ruolo strategico di Milano nel campo della ricerca e dell'innovazione e soprattutto di farlo in un contesto che ha così tanto che fare con l'agricoltura, che evidentemente è uno degli asset strategici per la nostra città, per la città metropolitana e per la regione tutta". A dirlo in occasione dell'inaugurazione di ‘Milano Innovation Hub', la nuova sede italiana di Syngenta, una delle aziende leader a livello globale nel settore dell'agricoltura, composta da Syngenta Crop Protection e Syngenta Seeds, è Anna Scavuzzo, vicesindaca e assessora all'Istruzione, con delega alla FoodPolicy, all'Agricoltura e ai rapporti con le comunità religiose del Comune di Milano.

"Oggi ci troviamo a dover fare i conti con un'agricoltura che fa fatica e con una siccità che sta mettendo in difficoltà non soltanto le imprese agricole ma un po' tutti i territori. Credo - ha aggiunto Scavuzzo commentando la situazione attuale del settore agricolo - che ripartire dall'innovazione e dalla ricerca, anche per adattare meglio il nostro sistema agricolo alle nuove condizioni climatiche, sia una chance per rilanciare il comparto nel futuro e far sì che il sistema agricolo non si senta solo".

"Certamente - ha concluso la vicesindaca trattando il tema della siccità e della gestione dell'acqua - la canalizzazione dell'acqua ha bisogno di essere riordinata e forse anche infrastrutturata. Il tema è aperto già da diverse settimane, né è un esempio la riflessione sulla via d'acqua Sud, ed è sicuramente un argomento di grande rilevanza. Allo stesso tempo abbiamo bisogno di fare in modo che ci sia una consapevolezza sempre maggiore da parte di tutti cittadini riguardo l'importanza di questa risorsa naturale. Abbiamo un sistema efficace, sia in città che in città metropolitana, e credo che questo vada rafforzato in modo tale da riuscire a trattare l'acqua come il bene estremamente prezioso che è".