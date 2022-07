Ucraina: 'Mean' a Kiev per la marcia della pace l'11 luglio

06 luglio 2022 a

Roma, 6 lug (Adnkronos) - "Una iniziativa utile e coraggiosa, perchè esprime il desiderio che c'è nel Paese e nel popolo italiano che vuole pace e il dialogo. Mai come in questo momento c'è la volontà per costruire le ragioni della pace. Ma anche una iniziativa importante politicamente per non di abituarci, non assuefarci, alla guerra che è sempre un fallimento della politica e, in questo caso, anche del progetto di una Europa forte e unita". Lo ha detto il deputato del Pd Graziano Delrio alla presentazione, al gruppo dem della Camera, della marcia per la pace a Kiev dell'11 luglio organizzata dal Mean.

Gli attivisti del Mean (Movimento europeo di azione nonviolenta), aggregazione di 35 organizzazioni italiane, sono da due mesi al lavoro con incontri e dialoghi con le organizzazioni della società civile ucraina per l'organizzazione di iniziative non violente e di supporto alla pace da tenere in territorio ucraino nei prossimi mesi. Una prima dimostrazione è quella organizzata a Kiev l'11 luglio, data simbolica perchè giorno di san Benedetto e anniversario della strage di Srebrenica.

"La marcia in Ucraina non è un palcoscenico ma un modo per uscire dallo schema da talk show amico/nemico e per mettere in campo qualcosa per l'intesa, la negoziazione, il dialogo -ha spiegato Riccardo Bonacina, fondatore di 'Vita'-. E' un abbraccio, una azione preparata, condivisa e discussa con la società civile ucraina. Saremo in 150 a Kiev, di più non si può per ragioni di sicurezza".

(Adnkronos) - L'iniziativa di Kiev sarà incentrata su un incontro-dibattito con esponenti della società civile e delle istituzioni dell'Ucraina incontrati in questi mesi a cui parteciperanno anche rappresentanti delle istituzioni e delle religioni. La sera del 10 luglio, alla vigilia della manifestazione, saranno collegate con Kiev 15 piazze italiane ed europee coinvolgendo anche altri 500 attivisti che contribuiranno al dialogo tra società civile italiana e ucraina.

Intanto le organizzazioni del Mean in collaborazione con la rete di Piccoli comuni del 'Welcome' hanno organizzato da luglio a settembre 2022 dei Summer camp per le famiglie e i minori ucraini. Si tratta per lo più di orfani e vedove ucraine di caduti in guerra, individuati dall'assessorato alle politiche sociali del comune di Kiev.

Alla presentazione dell'iniziativa, oltre a Bonacina, hanno preso parte anche Angelo Moretti, spokesman di Mean; Maria Grazia Guida, presidente associazione 'Amici casa della carità'; Giuseppe Notarstefano, presidente Azione cattolica; Marco Bentivogli coordinatore di Base Italia; Giovanna Grenga, attivista dell'associazione Alex Langer e Maurizio Colace, attivista del Mean. Tra i deputati presenti, oltre a Delrio e Barbara Pollastrini per il Pd, anche Maria Chiara Gadda e Massimo Ungaro di Iv.