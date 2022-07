Ucraina: a Novi Sad in Serbia verniciate migliaia 'Z' alla vigilia festival musicale 'Exit'

06 luglio 2022 a

Roma, 6 lug. (Adnkronos) - In Serbia, nella città di Novi Sad, alla vigilia del festival musicale internazionale Exit, sono apparse, verniciate per le strade, diverse migliaia di lettere 'Z', simbolo dell'aggressione russa contro l'Ucraina. Lo ha detto il corrispondente del media ucraino Radio Svoboda, riferendo che la 'Z' è dipinta sul ponte che porta alla fortezza, sull'area in cui si svolge il festival, sull'argine del Danubio, sul muro di un asilo nido e di case private, anche su contenitori per rifiuti.

Le autorità locali e la polizia non hanno voluto commentare la comparsa di queste iscrizioni.