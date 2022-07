Tennis: Barazzutti, 'Djokovic ancora più forte ma Sinner nei prossimi anni vincerà Wimbledon'

06 luglio 2022 a

Roma, 6 lug. - (Adnkronos) - "Pensavo che questa potesse essere la volta buona per Jannik Sinner per battere un big del tennis come Novak Djokovic. C'è andato vicino ma il serbo ha dimostrato di essere ancora più forte di lui. Sono convinto però che sia solo una questione di tempo, nei prossimi anni vedremo Sinner vincere Wimbledon e altri Slam". Lo dice all'Adnkronos Corrado Barazzutti, ex numero 7 del mondo, all'indomani del ko del ventenne altoatesino in 5 set nei quarti di finale di Wimbledon contro il 35enne serbo.

"E' stato comunque un torneo molto positivo per Sinner che ha ritrovato il suo gioco, dopo un periodo di alti e bassi, segnato anche da qualche infortunio -aggiunge l'ex capitano azzurro di Coppa Davis-. Si è adattato all'erba che sembrava la superficie peggiore per lui, di sicuro quella dove aveva avuto le maggiori difficoltà in questa prima parte di carriera. Il successo contro Carlos Alcaraz, che sarà il suo grande rivale nei prossimi dieci anni, gli darà sicuramente ancora più fiducia. Può guardare al futuro con ottimismo anche perché l'era di Djokovic, Nadal e Roger Federer, per motivi anagrafici, volge ormai al termine".