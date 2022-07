Scherma: oro per Olga Rachele Calissi, atleta e dipendente della Unicusano

06 luglio 2022 a

a

a

(Roma, 6/7/2022) - Roma, 6/7/2022 - Cala il sipario in modo trionfale per la scherma azzurra sulle pedane di Orano, città sede dei Giochi del Mediterraneo 2022. La fiorettista Olga Rachele Calissi, atleta e dipendente dell'Università Niccolò Cusano, ha conquistato l'oro nella XIX edizione dei Giochi del Mediterraneo in Algeria.

Scherma. Unicusano, da sempre, investe sui giovani atleti e sulle loro passioni. Nel settore della scherma, l'ateneo sostiene già i campioni Alessio Foconi ed Olga Rachele Calissi; ma, novità assoluta di questi giorni, è Rossella Gregorio (laureata presso l'Università Niccolò Cusano) che si aggiunge al team unicusano. Un grande successo che dimostra come il connubio sport e formazione possa andare di pari passo e portare a grandi traguardi. L'ateneo è anche Gold Sponsor della Federazione Italiana Scherma.

“La Cusano è onorata – dichiara Stefano Bandecchi, Presidente del CdA dell'Università N. Cusano - di sostenere campioni che rappresentano, e continua a rappresentare, l'Italia nel mondo.”

Non solo la scherma. Firmato recentemente il contratto con l'Amazzone Lorenza Caterino e con Angeluss Moto, quest'ultimo volto a promuovere la presenza femminile nel motociclismo, contribuendo a ridurre il gap di genere nel settore. Infine, Unicusano promuove la manifestazione sportiva “12° Torneo Internazionale Femminile Tennis” del Circolo Antico Tiro a Volo ASD.

Ufficio Stampa