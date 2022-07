Riforme: FdI, 'bene incardinamento Pdl per Assemblea costituente'

06 luglio 2022 a

Roma, 6 lug (Adnkronos) - "Fratelli d'Italia esprime soddisfazione per l'incardinamento in commissione della proposta di legge finalizzata all'istituzione di un'Assemblea costituente all'interno della quale sviluppare un ampio e approfondito dibattito sulla riforma della parte II della Costituzione". Lo dicono i deputati di Fratelli d'Italia della commissione Affari costituzionali Emanuele Prisco e Augusta Montaruli.

"Su questo tema Fratelli d'Italia aveva presentato una sua proposta di legge, a prima firma Giorgia Meloni e che è stata abbinata alla Pdl oggi incardinata in commissione Affari costituzionali -spiegano i due deputati-. Il testo potrà essere migliorato nel corso dell'iter parlamentare per renderlo il più conforme possibile alla volontà delle forze politiche. Ci auguriamo un esame veloce e che raccolga la più ampia condivisione al fine di dare finalmente agli italiani quella riforma costituzionale non più procrastinabile”.