Motomondiale: Bagnaia, 'è stata una grave leggerezza ma ho imparato la lezione'

06 luglio 2022 a

a

a

Roma, 6 lug. - (Adnkronos) - "Mi dispiace molto per quello che è avvenuto, io sono praticamente astemio ed è stata una grave leggerezza, che non doveva succedere. Mi scuso con tutti e vi posso assicurare che ho imparato la lezione. Mai mettersi al volante dopo avere bevuto degli alcolici". Così su Instagram Francesco 'Pecco' Bagnaia si scusa per l'incidente in auto a Ibiza, avvenuto nella notte tra lunedì e martedì, in seguito al quale è risultato positivo al test alcolemico. "Ero a Ibiza con i miei amici per una festa in questo momento di pausa dalla MotoGp -aggiunge il pilota della Ducati-. Abbiamo festeggiato insieme brindando alla mia vittoria al GP di Assen. All'uscita dalla discoteca, verso le tre di mattina, nell'affrontare una rotonda sono finito con le ruote anteriori in un fosso senza coinvolgere altri veicoli o persone. Il controllo del tasso alcolemico effettuato dalla polizia ha però rilevato che avevo bevuto più di quanto è consentito dalla legge spagnola".