Marmolada: sindaco Canazei, 'sabato lutto cittadino, tragedia imprevedibile'

06 luglio 2022

Canazei, 6 lug. è(Adnkronos) - Sabato sarà una giornata di lutto cittadino per la tragedia della Marmolada. "Abbiamo voluto il lutto cittadino, insieme ad altri comuni della Val di Fassa che ringrazio, come segno di vicinanza a chi ha subito questo lutto. Sarà un momento di ricordo", spiega il sindaco di Canazei Giovanni Bernard. Di fronte al dolore delle famiglie delle vittime, il primo cittadino ribadisce che "era un evento imprevedibile, non lo dico io ma tanti esperti: lo scioglimento dei ghiacciai è di fronte a tutti, chi conosce bene la montagna non è un glaciologo e per loro era un evento imprevedibile", aggiunge il primo cittadino che non si sbilancia neppure sull'ipotesi di introdurre 'bandiere rosse' sulle cime per segnalare i pericoli: "è difficile da valutare in un territorio enorme e variegato, non so con quale costo e se sostenibile quali benefici porterebbe" conclude.