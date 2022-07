Marmolada: sindaco Canazei, 'chiusura doverosa, danno economico non valutabile'

06 luglio 2022 a

Canazei, 6 lug. (Adnkronos) - "La chiusura della Marmolada in questo momento la ritengo una scelta dovuta per verificare le condizioni della parte 'staccata' e garantire ai soccorritori di lavorare senza ostacoli. Poi vedremo come allentare questa chiusura, ma era un passo necessario per la sicurezza". Lo sostiene il sindaco di Canazei Giovanni Bernard dopo la valanga che si è staccata dal complesso montuoso.

A chi gli chiede qual è il danno economico determinato dalla chiusura, il primo cittadino replica: "la valutazione non l'abbiamo ancora fatta. Penso che gli effetti economici non sono valutabili e non sono la priorità visto il dolore delle famiglie di vittime e dispersi".