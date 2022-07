M5S: documento Conte a Draghi, 'subito attacchi per distruggerci'

06 luglio 2022 a

Roma, 6 lug. (Adnkronos) - "Noi sempre responsabili, mai voltato spalle al paese". E' uno dei capitoli chiave del documento consegnato dal leader del M5S Giuseppe Conte al premier Mario Draghi, nell'incontro chiarificatore durato circa un'ora.

"Abbiamo lavorato sempre per un confronto sereno sui problemi - si legge in un passaggio del documento - offrendo senza riserva il nostro contributo per pervenire a soluzioni utili, senza mai creare difficoltà. Non è stato questo l'atteggiamento di tutte le forze politiche di maggioranza. Abbiamo subito attacchi pregiudiziali, mancanze di rispetto, fino a subire invettive intese a distruggere la nostra stessa esistenza. C'è stata spesso indifferenza rispetto alle nostre legittime richieste".