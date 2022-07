06 luglio 2022 a

Roma, 6 lug. (Adnkronos) - "Non permettiamo più che il reddito di cittadinanza, che è una misura di protezione minimale in una fase delicata come questa, sia messo quotidianamente in discussione. Vogliamo parole chiare anche su questo". Così il leader del M5S Giuseppe Conte lasciando Palazzo Chigi dopo l'incontro con il premier Mario Draghi.