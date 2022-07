06 luglio 2022 a

a

a

Roma, 6 lug. (Adnkronos) - Il leader del M5S Giuseppe Conte è arrivato da pochi minuti nella sede del Movimento in via di Campo Marzio. L'ex premier ha dribblato le domande dei cronisti. Dopo di lui, è arrivata nella sede M5S anche la ministra Fabiana Dadone. Il Consiglio nazionale ‘allargato' si terrà in parte in presenza ma anche in remoto, attraverso la piattaforma Zoom.