M5S: Conte, 'Draghi ha preso tempo, valutera' nostre proposte'

06 luglio 2022 a

Roma, 6 lug. (Adnkronos) - "E' giusto che Draghi si prenda un po' di tempo per valutare le nostre richieste, io stesso non mi aspettavo su richieste così serie per il bene dei cittadini e del paese, ci fosse una risposta immediata, non sarebbe stato nemmeno serio. Non è questione di assicurare disponibilità ma di offrire soluzione risolutive". Così il leader del M5S Giuseppe Conte lasciando Palazzo Chigi dopo l'incontro con il premier Mario Draghi.