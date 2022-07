Giochi Mediterraneo: Mornati, 'ringrazio il comitato olimpico algerino per il lavoro svolto'

06 luglio 2022 a

Orano, 6 lug. - (Adnkronos) - "Voglio ringraziare il comitato olimpico algerino perché non era facile organizzare un evento di questo tipo che coinvolge 4.000 persone tra atleti e tecnici. Per la prima volta da tanto tempo abbiamo visto gli stadi e i palazzetti pieni: penso sia stato bello anche per gli atleti poter ritrovare il pubblico, peraltro particolarmente generoso nei confronti dell'Italia". Lo dice il segretario generale del Coni, Carlo Mornati, nel corso della conferenza stampa a Casa Italia, a Orano, dove traccia un bilancio dei Giochi del Mediterraneo. "È stato impressionante il calore del pubblico sia per la finale della pallavolo femminile che per la finale del calcio: i tifosi hanno parteggiato per i nostri colori, con impianti pieni. Bisogna rendere onore all'Algeria, al suo comitato olimpico e vedere tutti i lati positivi capendo che organizzare un evento simile qui non è così semplice", conclude Mornati.