De Berardinis (Cfi): "Siamo stati un supporto efficace per superare crisi provocata dal Covid'

Roma, 6 lug. (Adnkronos/Labitalia) - "Sicuramente Cfi è stato uno strumento efficace per supportare tante imprese in difficoltà per gli effetti della crisi provocata dalla pandemia e anche a sostegno di imprese che avevano deciso di investire e consolidarsi per nuove opportunità di sviluppo". A dirlo Camillo De Berardinis amministratore delegato Cfi, Cfi-Cooperazione finanza impresa, finanziaria partecipata e vigilata dal ministero dello Sviluppo economico con lo scopo di promuovere la nascita e lo sviluppo di imprese cooperative, in occasione dell'assemblea dei soci di oggi.

"E' stata - ricorda - una fase complessa e non facile, ma con risultati positivi perché siamo riusciti ad aumentare il numero e il valore degli interventi sostegno delle imprese con buoni risultati, perché la maggior parte di queste realtà hanno resistito in questa fase molto difficile".

"Questo triennio è stato positivo per Cfi per gli interventi realizzati e anche per i cambiamenti che ci sono stati a livello legislativo che hanno rafforzato e dotato Cfi di nuove risorse e hanno anche ampliato il suo raggio di azione. Opera - spiega - anche a sostegno di quei lavoratori che decidono di acquistare l'impresa che cessa l'attività pur avendo una prospettiva e una potenzialità. Oggi interveniamo in tutti i settori, anche se il manifatturiero rimane quello prevalente. Siamo presenti nel settore della moderna distribuzione, della cooperazione sociale e nel terziario".