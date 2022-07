Calcio: Europeo femminile perde una stella, crociato rotto per la spagnola Putellas

06 luglio 2022 a

a

a

Londra, 6 lug. - (Adnkronos) - Una delle stelle più attese non ci sarà agli Europei femminili. Si tratta della spagnola Alexia Putellas, Pallone d'Oro 2021, che ha riportato la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro in allenamento, come annunciato dalla nazionale spagnola in un comunicato. "I test effettuati sulla nazionale spagnola, presso il King Edward VII Hospital di Londra, hanno confermato che il capitano della nazionale femminile spagnola soffre di una rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro", si legge nella nota. Tutto il mondo dello sport è vicino alla calciatrice del Barcellona. Marca le ha dedicato la prima pagina del giornale di mercoledì 6 luglio: "23 Alexias per un sogno".