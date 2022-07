Basket: mercato Nba, Thomas Bryant torna ai Los Angeles Lakers

06 luglio 2022 a

Los Angeles, 6 lug. -(Adnkronos) - Dopo Lonnie Walker, Juan-Toscano Anderson, Troy Brown e Damian Jones, i Los Angeles Lakers firmano il quinto free agent della loro estate riportando in California Thomas Bryant. Secondo quanto riportato da Yahoo Sports, il centro ha trovato un accordo per un contratto di un anno con i gialloviola, con la possibilità esplicita di giocarsi un posto da titolare al fianco di Anthony Davis.

Secondo quanto scritto, i Lakers hanno battuto la concorrenza di Toronto, Boston, Milwaukee e Utah, assicurandosi un lungo di evidenti qualità offensive e qualche lacuna difensiva, oltre a un recupero difficoltoso da un grave infortunio. Bryant infatti ha subito una rottura del legamento crociato anteriore nel gennaio del 2021 e dopo la riabilitazione ha disputato 27 partite con gli Washington Wizards senza lasciare il segno (7.4 punti e 4 rimbalzi di media con il 52% al tiro in poco più di 16 minuti, con 9 partite da titolare).

Per Bryant si tratta di un ritorno ai Lakers, che lo avevano scelto alla numero 42 del Draft 2017 e lo avevano schierato in campo per 15 partite nel suo anno da rookie, salvo poi tagliarlo nel giugno del 2018. Dopo tre stagioni consecutive in doppia cifra di media per gli Wizards (nell'ultima viaggiava a 14.3 punti a partita prima dell'infortunio) e un interessante 41% da tre punti tra il 2019 e il 2021 (pur su soli 2 tentativi a gara), ora avrà la possibilità di tornare dove tutto è cominciato e rimettere in carreggiata la sua carriera. Considerando che compirà 25 anni solo a fine mese, ha tutto il tempo per riuscirci.