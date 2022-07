AEHRA™ NOMINA UN TEAM DI PROFESSIONISTI AFFERMATI A LIVELLO GLOBALE PER RIDEFINIRE LA MOBILITÀ ELETTRICA DI ALTA GAMMA

06 luglio 2022 a

MILANO, 6 luglio 2022 /PRNewswire/ -- AEHRA™, nuovo brand globale di auto elettriche di alta gamma, ha annunciato la nomina di quattro figure chiave alla guida del suo team. Professionisti, tra cui personaggi di spicco a livello mondiale del campo automobilistico e startup, con competenze in diversi settori, che insieme portano decenni della loro profonda esperienza nella nuova azienda. Queste nuove nomine rafforzano in modo significativo la capacità di AEHRA di perseguire la propria mission: creare veicoli elettrici di nuova generazione che superino in ogni aspetto tutte le offerte di mercato esistenti, in particolare per quanto riguarda il design, il fascino emotivo, l'esperienza di acquisto e di viaggio, il comfort, gli spazi interni e la tecnologia alla guida.

Filippo Perini entra in AEHRA come nuovo Chief Design Officer, portando la sua vasta esperienza maturata in aziende globali del calibro di Lamborghini, Italdesign e Genesis. Durante la sua esperienza come Chief Designer di Lamborghini, Perini ha ideato e seguito lo sviluppo di veicoli iconici come la Lamborghini Aventador, Murciélago LP 640, Huracan, Centenario e Urus.

Filippo Perini, Chief Design Officer di AEHRAcommenta così la sua nomina:

"Entrare a far parte di AEHRA rappresenta una sfida entusiasmante. Stiamo davvero esplorando i confini tra l'aerodinamica, il design e l'architettura del veicolo nello sviluppare i nostri modelli di berlina e SUV, la cui consegna ai clienti è prevista per il 2025. È un piacere condividere la passione dell'intero team per le auto, per questo progetto e l'impegno nel fornire soluzioni di mobilità sostenibile per il futuro".

Alessandro Serra ha lasciato la sua posizione come Group Manager di Genesis Advanced Design Europe per ricoprire il nuovo ruolo di Head of Design di AEHRA, proseguendo così anche la sua collaborazione ventennale con Filippo Perini. In precedenza Serra ha ricoperto le posizioni di Head of Exterior Design di Lamborghini e Innovation Designer in Italdesign.

Alessandro Serra, Head of Design di AEHRA commenta così la sua nomina:

"Avere davanti a sé un foglio di carta bianco rappresenta un'opportunità incredibile. In AEHRA partiamo da zero per creare veicoli unici. Sfrutteremo la libertà offerta dalla tecnologia "skateboard" dei veicoli elettrici in un modo in cui nessun altro produttore ha fatto fino ad oggi e ridefiniremo l'esperienza di viaggio a bordo con un design davvero emozionale."

In qualità di Head of Purchasing and Procurement di AEHRA, Stefano Mazzetti ha la responsabilità di reperire le più innovative tecnologie e componenti avanzati offerti dal mercato e di gestire le relazioni commerciali per supportare la strategia e l'approccio produttivo "asset-light" di AEHRA. Mazzetti fa il suo ingresso in AHERA arrivando da Ferrari, dove per sei anni ha svolto attività simili.

Stefano Mazzetti, Head of Purchasing and Procurement di AEHRA commenta:

"Vedo un enorme potenziale in AEHRA e nella visione del CEO Hazim Nada. Quando si tratta di selezionare i migliori materiali, le tecnologie più avanzate e i partner ingegneristici più innovativi, non abbiamo limiti. Siamo in contatto e sempre alla ricerca in tutto il mondo di nuovi fornitori che rappresentino la frontiera dell'innovazione per garantire soluzioni rivoluzionarie e sostenibili e per inaugurare una nuova era della mobilità elettrica di alta gamma.".

La responsabilità di creare e guidare la strategia di marketing e comunicazione globale di AEHRA, nonché il lancio, l'immagine e la crescita continua del brand è data a Andy Abramson. In qualità di AEHRA Global Chief Marketing Officer, Abramson vanta oltre quattro decenni di esperienza nel marketing e nella crescita di startup tecnologiche. Ha fondato numerose agenzie di marketing e supportato 56 acquisizioni di società, generando oltre sei miliardi di dollari di ritorni per fondatori, dirigenti e investitori.

Andy Abramson, Global Chief Marketing Officer di AEHRA, commenta:

"Ho sempre selezionato le aziende con cui lavoro con molta attenzione, devono sapere esattamente perché sono diverse e come cambieranno le regole del gioco nel proprio settore. In AEHRA, vedo una rapida evoluzione del mercato dei veicoli elettrici che coniuga l'elegante design italiano delle auto, prestazioni eccellenti e un'esperienza cliente superiore. Offrendo qualcosa di veramente unico, AEHRA è il primo produttore di veicoli elettrici a porre l'attenzione sull'esperienza di comfort di guidatore e passeggeri a bordo dell'auto".

Rispetto alle nuove nomine, Hazim Nada, Co-Founder e Chief Executive Officer di AEHRA commenta:

"Sono felice di dare il benvenuto in AEHRA a Filippo, Alessandro, Stefano e Andy. Tutti hanno un'esperienza eccezionale nei rispettivi ambiti di competenza e il loro apporto sarà inestimabile nel perseguire il nostro obiettivo di ridefinire la mobilità sostenibile di alta gamma superando tutti gli standard esistenti nel rapporto con la propria auto e nel modo di viverla, utilizzando al massimo le potenzialità della tecnologia dei veicoli elettrici. È particolarmente gratificante vedere che, dopo aver condiviso con loro la nostra visione, molti dei professionisti nominati nel nostro team, abbiano scelto di rinunciare ai rispettivi ruoli di alto livello all'interno in aziende globali del settore automobilistico, per entrare a far parte di AEHRA."

Con ingenti finanziamenti privati, AEHRA ha stabilito una chiara tabella di marcia per raggiungere gli obiettivi strategici del suo modello di business. Il nuovo brand basato in Italia svelerà il design finale e i nomi del suo SUV e della sua berlina nel 2022, con consegna ai clienti prevista nel 2025.

L'azienda segue un modello strategico di introduzione dei veicoli nei mercati chiave, tra cui il Nord America, l'Europa, la Cina e gli Stati Arabi del Golfo, considerati come principali mercati di riferimento.

Tutte le informazioni su AEHRA e sui modelli in arrivo sono disponibili alla pagina www.aehra.com.

AEHRA è una startup nata per offrire un cambiamento radicale nella progettazione e nell'esperienza d'acquisto dei veicoli elettrici di alta gamma. Con sede a Milano, AEHRA è un'azienda globale finanziata da capitali privati che innova l'ecosistema automobilistico esistente, diffondendo i valori del design italiano, dell'ingegneria mondiale e del servizio clienti americano. Tutto questo consentirà di sfruttare al massimo i vantaggi della tecnologia dei veicoli elettrici di futura generazione.

AEHRA è un marchio registrato di AEHRA, Inc.

