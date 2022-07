06 luglio 2022 a

a

a

Roma, 6 lug. (Adnkronos) - Prosegue il confronto all'interno della maggioranza per trovare un accordo sul decreto legge Aiuti e arrivare all'approvazione in prima lettura anche senza far ricorso alla fiducia. L'Aula della Camera è convocata per le 9.30, ma l'esame del provvedimento potrebbe slittare alle 14, proprio per favorire un'intesa.