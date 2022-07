Centrodestra: Fontana, 'mi ricandiderei, ma è importante trovare sintesi con alleati'**

06 luglio 2022 a

a

a

Milano, 6 lug.(Adnkronos) - "Io ho già detto di essere disponibile a ricandidarmi e lo farei con grande entusiasmo, ma penso che l'unica cosa importante è quella trovare una sintesi tra alleati della coalizione". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo a Rainews24.

"Io -sottolinea Fontana- ho sempre detto e ribadisco che il valore vero è l'unità del centrodestra, che è l'unica cosa che ci permetterebbe di vincere ovunque. Poi la mia persona è sempre secondaria rispetto al valore della coalizione". In ogni caso, conclude, "da tutti gli alleati mi sono sentito rassicurato perché tutti leader mi hanno detto che mi sosterranno". Tuttavia, alla domanda se quindi debba farsene una ragione la vicepresidente lombarda Letizia Moratti, che finora non ha fatto passi indietro rispetto alla volontà di candidarsi alla guida della Regione, Fontana risponde: "Queste sono cose che non so".