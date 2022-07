Ucraina: Kiev, 'russi riprendono offensiva nel Donetsk'

05 luglio 2022 a

Roma, 5 lug. (Adnkronos) - "Le truppe russe hanno ripreso le operazioni offensive nella regione di Donetsk, in particolare nelle aree di Spirny e Novoluhansky". Lo scrive nel suo rapporto quotidiano lo stato maggiore ucraino, aggiungendo che "la situazione non ha subito cambiamenti significativi nelle direzioni di Volyn e Polissky. Permane la minaccia che il nemico lanci missili e attacchi aerei dal territorio e dallo spazio aereo della Repubblica di Bielorussia. Il nemico ha effettuato attacchi di mortaio nelle aree degli insediamenti di Mkha, Zalizniy, Myst, Chernihiv, Shalygine, Sumy. Un attacco aereo di un elicottero Mi-24 ha colpito un edificio scolastico nell'area dell'insediamento di Esman a Sumy. Nella direzione di Kharkiv, il nemico sta concentrando i suoi sforzi principali sul mantenimento delle linee occupate e per impedire l'avanzata delle nostre truppe. Il nemico ha bombardato le aree degli insediamenti di Kutuzivka, Nove, Ruski Tyshki, Mala Danylivka e Dementiivka con artiglieria, lanciarazzi multipli e carri armati. Ha lanciato un attacco aereo sulla città di Kharkiv".

"Nella direzione di Slavyansk - prosegue il comunicato - il nemico ha sparato con l'artiglieria nelle vicinanze di Krasnopill, Pervomaisky, Nova Mykolaivka, Bogorodychny, Adamivka, Dolyna, Mazanka, Dibrivny, Chepil e Mospanovoy. I soldati ucraini hanno respinto con successo l'attacco del nemico in direzione dell'insediamento di Dolyna. Nella direzione di Donetsk, i principali sforzi del nemico si concentrano sull'instaurazione del controllo sul territorio della regione di Luhansk all'interno dei confini amministrativi. Il nemico sta adottando misure per ripristinare le infrastrutture di trasporto nelle retrovie. Nella direzione di Kramatorsk, gli occupanti hanno bombardato le aree di Bilogorivka e Verkhnokamyansk con artiglieria a botte. Un missile e un attacco aereo è stato effettuato vicino a Sloviansk e Zvanivka. In direzione di Bakhmut, il nemico sta conducendo assalti contro l'insediamento di Novoluhanske, i combattimenti continuano. Ha bombardato le aree degli insediamenti di Kodem, Novoluhanske, Pokrovske, Berestov, Spirne, Ivano-Daryivka con artiglieria a botte. Lanciati missili e attacchi aerei vicino a Soledar, Spirny, Pokrovsky e Shumy. Con il supporto del fuoco di artiglieria e dell'aviazione, l'aggressore ha condotto assalti in direzione dell'insediamento di Spirne, con parziale successo, dove proseguono le ostilità".

"Nelle direzioni Avdiyiv, Kurakhiv, Novopavliv e Zaporizhzhya vengono registrati i bombardamenti delle posizioni delle forze di difesa da artiglieria di vario calibro lungo la linea di contatto. Gli occupanti russi hanno colpito l'insediamento di Avdiyivka con aerei. Nella direzione di South Buz, il nemico sta concentrando i suoi principali sforzi per impedire l'avanzamento delle unità delle Forze di difesa dell'Ucraina. Hanno sparato da artiglieria a canne e razzi nelle aree degli insediamenti di Lupareve, Myrne, Shevchenkove, Chervona Dolyna, Kobzartsi, Partyzanske, Berezneguvate, Topoline, Ivanivka, Potemkine, Knyazuzka, Dobryanka, Trudolyubivka e Osokorivka. Una coppia di elicotteri Ka-52 ha effettuato attacchi aerei vicino a Zarichny e Olgany. L'aviazione ucraina, le unità missilistiche e di artiglieria continuano a colpire i magazzini nemici e gli invasori, in particolare nella regione di Kherson.