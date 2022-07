Tennis: Wimbledon, Sinner ko al 5° set e Djokovic in semifinale

05 luglio 2022 a

Londra, 5 lug. - (Adnkronos) - Il campione in carica Novak Djokovic approda per l'undicesima volta in carriera in semifinale a Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in erba dell'All England Club di Londra. Il serbo, numero 3 del mondo e prima testa di serie, supera in rimonta l'azzurro Jannik Sinner, numero 13 del ranking Atp e 10 del seeding, con il punteggio di 5-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-2 dopo tre ore e 35 minuti di gioco.