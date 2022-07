SIDERFORGEROSSI GROUP ACQUISISCE EUSKAL FORGING

05 luglio 2022 a

L'acquisizione del principale produttore europeo di anelli laminati senza saldatura amplia la piattaforma globale di forgiature di grande diametro

VENETO, Italia, 4 luglio 2022 /PRNewswire/ -- Siderforgerossi Group S.p.A. ("Siderforgerossi"), uno dei principali produttori mondiali di prodotti forgiati e una società del portafoglio di KPS Capital Partners, LP ("KPS"), ha annunciato oggi di aver completato l'acquisizione di Grupo Euskal Forging, S.L. e delle sue controllate (collettivamente "Euskal Forging" o la "Società"). I termini finanziari della transazione non sono stati divulgati.

Euskal Forging è un produttore di forgiature e anelli laminati senza saldatura, tra cui anelli di diametro superiore a otto metri, che serve i mercati finali dell'energia eolica, dei beni strumentali, del petrolio e del gas, della trasmissione di energia e dell'estrazione mineraria. Con sede a Irura, in Spagna, la Società gestisce tre stabilimenti di produzione e ha circa 170 dipendenti.

Daniele Crose, Chief Executive Officer di Siderforgerossi, ha dichiarato: "Le capacità di Euskal Forging rappresentano un'opportunità senza pari per Siderforgerossi di espandere il portafoglio di prodotti, l'impronta manifatturiera e le competenze. Questa acquisizione è un passo importante dato che Siderforgerossi migliora la sua posizione di leader nel mercato dei forgiati di grande diametro per l'energia eolica, sia per le applicazioni offshore che onshore. Siamo estremamente colpiti dall'efficienza della gestione di Euskal Forging, dalle relazioni con i clienti e dall'impareggiabile impegno nei confronti della qualità".

Iñigo Fernández Garate, General Manager di Euskal Forging, ha dichiarato: "La fusione tra Euskal Forging e Siderforgerossi crea chiari vantaggi per i clienti e i dipendenti di entrambe le aziende. Euskal Forging e Siderforgerossi condividono un impegno per la qualità e il servizio clienti che si estende dalle nostre operazioni ai nostri prodotti. Siamo entusiasti di operare nel quadro proprietario di KPS e di unirci a Siderforgerossi in questo nuovo ed entusiasmante capitolo di crescita".

Banco Sabadell S.A. è servito da consulente finanziario principale, Houlihan Lokey è stato il consulente in mercati di capitali di prestito e Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP e Cuatrecasas sono stati i consulenti legali di Siderforgerossi e KPS.

Alantra Corporate Finance, S.A.U. è stato consulente finanziario e BSK Legal & Fiscal è stato consulente legale del venditore, Inversiones Nider Lekim, S.L.

Informazioni su Siderforgerossi Siderforgerossi è un produttore leader, verticalmente integrato, di laminati e fucinati, la cui capacità spazia attraverso l'intero spettro produttivo, tra cui laminazione ad anello, forgiatura a matrice aperta e a stampo chiuso. La società è specializzata in fucinati di grande diametro e serve principalmente i mercati finali dell'energia eolica, petrolio e gas, movimento terra e aerospaziale in Europa e India. Siderforgerossi fornisce ai clienti un'offerta integrata verticalmente, che comprende trattamento termico, prove distruttive e non distruttive e lavorazioni. La società ha sede in Veneto, Italia e gestisce nove siti di produzione in Italia e altri tre in India. Per ulteriori informazioni, visitare il sito web www.siderforgerossi.com.

Informazioni su Euskal ForgingEuskal Forging è un produttore di fucinature e anelli laminati senza saldatura, tra cui anelli di diametro superiore a otto metri, che serve i mercati finali dell'energia eolica, dei beni strumentali, del petrolio e del gas, della trasmissione di energia e dell'estrazione mineraria. Con sede a Irura, in Spagna, la Società gestisce tre stabilimenti di produzione e ha circa 170 dipendenti. Per ulteriori informazioni, visitare il sito web www.euskalforging.com.

Informazioni su KPS Capital PartnersKPS, attraverso le entità di gestione affiliate, è il gestore di KPS Special Situations Funds, una famiglia di fondi di investimento con circa 13,4 miliardi di dollari di beni gestiti (al 31 marzo 2022). Da oltre tre decenni, i partner di KPS lavorano esclusivamente per ottenere una significativa rivalutazione del capitale, controllando gli investimenti azionari in aziende manifatturiere e industriali in una vasta gamma di settori come materiali di base, prodotti a marchio, prodotti sanitari e di lusso, componenti automobilistici, beni strumentali e produzione in generale. KPS crea valore per i suoi investitori lavorando in modo costruttivo con team dirigenziali di talento per rendere le aziende migliori e per generare rendimenti dagli investimenti, migliorando strutturalmente la posizione strategica, la competitività e la redditività del suo portfolio di aziende, piuttosto che fare affidamento principalmente sulla leva finanziaria. Le società del portfolio fondi KPS hanno ricavi annuali aggregati per circa 19,7 miliardi di dollari, gestiscono 233 stabilimenti di produzione in 27 Paesi e hanno circa 52.000 dipendenti, direttamente e attraverso joint venture in tutto il mondo. La strategia di investimento e le aziende del portfolio KPS sono descritte in dettaglio nel sito web www.kpsfund.com.

KPS Mid-Cap si concentra sugli investimenti nel segmento inferiore del mercato intermedio che richiedono fino a 100 milioni di dollari di capitale azionario iniziale. KPS Mid-Cap mira allo stesso tipo di opportunità di investimento e utilizza la stessa strategia di investimento che i fondi di punta di KPS hanno da oltre tre decenni. KPS Mid-Cap sfrutta e trae vantaggio dalla piattaforma globale, dalla reputazione, dalla storia, dall'infrastruttura, dalle best practice, dalle conoscenze e dall'esperienza di KPS. Il team di investimenti KPS Mid-Cap è gestito dai Partner Pierre de Villeméjane e Ryan Harrison, che dirigono un team di professionisti esperti e qualificati.

