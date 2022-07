Marmolada: Zambelli (vigili fuoco), 'ricerche avanti tutta la settimana'

05 luglio 2022 a

Canazei, 5 lug. (Adnkronos) - "La massa si è indurita, si è solidificata, le ricerche andranno avanti sicuramente tutta la settimana, 24 ore su 24". Lo afferma Franco Zambelli, esperto vigile del fuoco impegnato da domenica nella valanga di ghiaccio che si è staccata dalla Marmolada. La speranza, quasi una chimera, è che si sia creata qualche sacca d'aria per i 13 dispersi, ma a quasi 48 ore dal crollo l'ipotesi diventa sempre più irreale. "Appena arrivati -racconta - l'impatto è stato devastante davanti mi sono trovato un'immagine impressionante, la slavina è grandissima, mai vista una cosa del genere neanche in tv". I corpi recuperati erano in parte sopra la valanga, altri sono stati recuperati seguendo le corde a cui erano legati.