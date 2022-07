Italia-Mozambico: Mattarella, 'chiavi Maputo pegno futuro profonda amicizia'

05 luglio 2022 a

a

a

Roma, 5 lug (Adnkronos) - "E' un onore ricevere le chiavi della città di Maputo. Un gesto di grande riguardo nei confronti della Repubblica che rappresento e che investe tutti i cittadini italiani che, seppure in numero esiguo, sin dalla fondazione hanno trovato accoglienza e hanno contribuito al suo sviluppo". Lo ha detto il capo dello Stato Sergio Mattarella in una cerimonia al Municipio di Maputo, in Mozambico, per la consegna delle chiavi della città.

"L'Italia e Maputo sono legate da una profonda amicizia e questa chiave, questo gesto che mi onora profondamente, rappresenta un pegno per il futuro dei nostri rapporti", ha sottolineato tra le altre cose il presidente della Repubblica.