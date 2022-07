Clima: Mattarella, 'alcuni Paesi non si impegnano, bisogna rispettare impegni presi'

05 luglio 2022 a

Roma, 5 lug (Adnkronos) - "Quello del clima, come altri problemi dell'umanità come la sanità, lo sviluppo economico globalizzato, le migrazioni, sono problemi globali che nessun Paese può affrontare da solo. La pandemia dovrebbe avere insegnato che l'umanità ha dei pericoli comuni da affrontare insieme e deve collaborare". Lo ha detto il capo dello Stato Sergio Mattarella a Maputo.

"Questo del clima richiede una forte collaborazione, è un problema comune e senza una collaborazione di tutti non potrà essere governato. Abbiamo registrato alcuni impegni internazionali in diversi fori multilaterali nel mondo, l'ultimo a Glasgow. Questi impegni non sempre vengono attuati e rispettati, vi sono Paesi che non si impegnano su questo fronte che riguarda l'avvenire di ciascuno nel mondo", ha sottolineato Mattarella.

"Occorre richiamare tutti a rispettare gli impegni assunti e a definire e assumere impegni ulteriori, perchè l'esperienza dimostra che senza affrontare sistematicamente, seriamente e a fondo i problemi che pone il clima sarà difficile garantire alle future generazioni una vita accettabile sulla terra", ha detto ancora il capo dello Stato.