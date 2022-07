Calcio: Marotta, 'Dybala un'opportunità ma in attacco abbiamo già giocatori di livello'

05 luglio 2022 a

Milano, 5 lug. - (Adnkronos) - "Dybala rappresenta, rappresentava una opportunità, ma non possiamo dimenticarci che davanti abbiamo giocatori di grande livello. Rimane il rispetto per un giocatore a cui mi lega un particolare affetto". Lo dice l'amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta, in merito al possibile ingaggio di Paulo Dybala. "Lui fa parte di quella serie di calciatori svincolati ed è la prima volta che, nella mia carriera, tanti calciatori di tale livello sono ancora fermi e senza squadra: è la dimostrazione di un calcio che si sta trasformando", aggiunge Marotta nella conferenza stampa di presentazione della stagione 2022-2023.