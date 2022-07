Calcio: Juventus, nel fine settimana le visite mediche di Pogba

05 luglio 2022 a

Torino, 5 lug. - (Adnkronos) - Ci siamo quasi. Paul Pogba, dopo aver indossato la maglia del Manchester United dal 2016 fino ad oggi, è pronto a tornare alla Juventus a parametro zero. Il suo arrivo a Torino, infatti, è previsto nel prossimo weekend (9-10 luglio), giorni in cui, scrive Sky Sport, sono state programmate le visite mediche. Paul Pogba torna in bianconero a quasi 10 anni dal suo esordio con la maglia della Juventus: era il 22 settembre 2012 quando il classe '93, allora pressoché sconosciuto, faceva il suo debutto nel match contro il Chievo Verona vinto per 2-0 dalla Juve grazie a una doppietta di Quagliarella. In bianconero ha totalizzato 34 gol e 40 assist in 178 partite tra il 2012 e il 2016, anni in cui ha vinto 4 Scudetti, 2 Coppe Italia e 3 Supercoppe Italiane. Il francese è carico e sui suoi social, giorni fa, ha manifestato tutta la sua voglia di Juve. "Can't wait", ovvero "Non posso più aspettare", ha scritto su Instagram accanto alle foto in cui si allena. Ora, il conto alla rovescia può partire.