Calcio: Al-Khelaïfi, 'mai pensato a Zidane, volevamo Galtier dal primo giorno'

Parigi, 5 lug. - (Adnkronos) - "Non abbiamo mai pensato a Zidane, volevamo Galtier dal primo giorno. Spero che questa sia l'ultima domanda su questo argomento". A margine della conferenza stampa di presentazione di Christophe Galtier, il presidente del Paris Saint Germain, Nasser Al-Khelaïfi, smentisce l'interesse per l'ex tecnico del Real Madrid Zinedine Zidane. "L'obiettivo è vincere la Champions? Non abbiamo neanche iniziato ad allenarci. Ovviamente vogliamo vincere, ma la filosofia di gioco è molto importante", aggiunge Al-Khelaïfi.