Bce, Farina (Ania): "Turbolenze dal rialzo dei tassi, rendere operativo lo scudo anti spread"

Roma, 5 lug. (Adnkronos) - "La decisione della Bce di annunciare l'avvio del rialzo dei tassi, senza contemporaneamente prevedere un adeguato meccanismo per evitare inopinate impennate degli spread, ha alimentato turbolenze sui mercati e costituito un problema in più per economie come la nostra, gravate da ingenti stock di debito pubblico". Lo ha detto Maria Bianca Farina, presidente dell'Ania, nel corso della sua relazione all'assemblea annuale dell'associazione.

Per questo, ha continuato "è ora necessario definire e rendere operativo il meccanismo di intervento annunciato dalla Bce, senza trascurare che il suo successo deriverà essenzialmente dalla sua credibilità e dal fatto di essere supportato dalla comune volontà politica dei grandi Paesi europei".