Rdc: Letta, 'utile per sacche povertà ma servono altri strumenti per incentivare lavoro'**

05 luglio 2022 a

a

a

Roma, 5 lug. (Adnkronos) - Il reddito di cittadinanza è utile per le sacche di povertà che ci sono in questo Paese. Quello che va corretto è il fatto che il lavoro non passa attraverso il reddito di cittadinanza, serve per le forme di povertà ma l'incentivazione al lavoro deve passare da strumenti adeguati. Ad esempio per i giovani servono nuovi contratti di formazione lavoro in cui il lavoro non sia uno stage gratuito ma un lavoro di apprendistato pagato". Così Enrico Letta a In Onda su La7.