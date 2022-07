Dl Aiuti: Serracchiani a Lega, 'no tensioni Pd-M5S, citofonare centrodestra'**

05 luglio 2022 a

Roma, 5 lug. (Adnkronos) - "Nessun attrito, nessunissima tensione tra Pd e M5S". Così Debora Serracchiani replica alla Lega in merito alla riunione di maggioranza sul dl Aiuti.

"Per quanto riguarda il Pd -dice la capogruppo dem alla Camera ai cronisti- riteniamo che il lavoro in commissione sia stato proficuo. Se si può migliorare un testo, come con il superbonus che va nell'interesse degli italiani, noi siamo sempre favorevoli. Nessunissima tensione tra Pd e M5S, citofonare centrodestra".